По TAP в Европу поставили 60 млрд кубометров газа

Объем транспортировки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) достиг 60 млрд кубометров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в консорциуме TAP AG.

"Один поток - два рубежа. TAP поставил в Европу уже более 60 млрд кубометров природного газа, включая 50 млрд кубометров в Италию. Это отражает наш неизменный вклад в энергетическую безопасность Европы и диверсификацию поставок", - говорится в сообщении консорциума.

Отметим, что TAP является европейским сегментом Южного газового коридора и транспортирует природный газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Каспийском море на европейские рынки. Газопровод протяжённостью около 878 километров соединяется с TANAP на границе Греции и Турции, проходит через Грецию и Албанию, пересекает Адриатическое море и выходит на сушу в южной Италии.

Первоначальная пропускная способность TAP составляет около 10 млрд кубометров в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров при наличии рыночного спроса и регуляторных согласований.

Управляющий директор TAP Лука Скиеппати ранее сказал в эксклюзивном интервью Trend, что окончательное инвестиционное решение по расширению Трансадриатического газопровода (TAP) ожидается в первом квартале 2027 года.

"Рыночный тест - это регулируемый процесс, который позволяет участникам рынка выразить интерес и потенциально взять на себя обязательства по долгосрочному бронированию мощностей. Эти обязательства являются ключевым условием для дальнейшего продвижения проекта, поскольку они должны подтверждать, что любое расширение является коммерчески жизнеспособным и устойчивым. Любой рыночный тест состоит из двух фаз: необязывающей и обязывающей", - сказал он.

Скиеппати отметил, что необязывающая фаза рыночного теста 2025 года, запущенного в июле 2025 года, все еще продолжается, и процесс переходит к следующим этапам, в рамках которых потенциальное расширение будет дополнительно прорабатываться и оцениваться, в том числе через консультации и подготовку финального проектного предложения.

"Практически это означает, что интерес со стороны рынка есть, однако процесс все еще продолжается, и окончательное инвестиционное решение пока не принято. Решение об инвестициях в новые мощности будет зависеть от достаточного объема обязывающих долгосрочных обязательств со стороны участников рынка, необходимых для обеспечения жизнеспособности проекта. Следующие ключевые шаги включают завершение консультаций, финализацию проектного предложения и переход к обязывающей фазе, где при наличии достаточных обязательств мощности могут быть распределены между участниками рынка и может быть принято окончательное инвестиционное решение. Этот финальный этап в настоящее время ожидается в течение первого квартала 2027 года", - пояснил он.