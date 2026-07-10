В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов

Агентство кино (ARKA) при министерстве культуры Азербайджана провело информационную сессию, посвященную проектам - "Конкурс кинопроектов, которые будут реализованы при государственной поддержке в 2026 году" и "Конкурс по поддержке совместного кинопроизводства".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы ARKA .

В мероприятии приняли участие представители кинокомпаний и профессионального сообщества, заинтересованные в участии в конкурсном отборе. В ходе информационной сессии организаторы подробно рассказали о требованиях, установленных регламентом конкурсов, порядке подачи заявок, условиях участия, а также критериях, по которым будут оцениваться представленные проекты.

Особое внимание было уделено процедуре рассмотрения заявок и основным этапам конкурсного отбора. Представители Агентства также ответили на вопросы участников, разъяснив отдельные положения регламента и особенности оформления конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсах осуществляется через сайт arka.culture.az