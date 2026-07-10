Фонд энергоэффективности расширит финансируемые мероприятия

Будет расширен перечень мероприятий, финансируемых за счет средств Фонда энергоэффективности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, средства Фонда энергоэффективности будут использоваться для финансирования мероприятий, предусмотренных настоящим законом, и следующих расходов органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти:

приобретение программного обеспечения в целях внедрения, совершенствования, содержания информационной системы энергоэффективности, создания ее подсистем, а также ведения учета операций, связанных с деятельностью фонда;

осуществление предусмотренных настоящим законом мероприятий по информационному обеспечению и просвещению в сфере рационального использования энергетических ресурсов и энергоэффективности.

Верхний предел финансирования мероприятий, предусмотренных в двух вышеуказанных абзацах, будет определяться в порядке, предусмотренном следующим абзацем.

Так, согласно действующему закону, порядок формирования и использования средств Фонда энергоэффективности определяется органом (учреждением), устанавливаемым соответствующим органом исполнительной власти.

На заседании было отмечено, что законопроект подготовлен в целях финансирования за счет средств Фонда энергоэффективности внедрения и содержания Информационной системы энергоэффективности, предусмотренной законом "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", создания ее подсистем, а также осуществления просветительских мероприятий и мер по информационному обеспечению в соответствующей сфере, включая приобретение программного обеспечения для ведения учета операций, связанных с деятельностью фонда.

Тем самым финансовые средства, необходимые для реализации указанных мероприятий, будут обеспечены за счет средств фонда.

Было подчеркнуто, что законопроект направлен на создание стабильного финансового механизма для устойчивого и долгосрочного проведения просветительских мероприятий в сфере энергоэффективности, содействуя тем самым популяризации рационального использования электроэнергии, повышению уровня осведомленности населения, внедрению новых коммуникационных инструментов и формированию культуры энергосбережения.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.