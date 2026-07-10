https://news.day.az/economy/1847135.html Минфин Азербайджана провел депозитный аукцион Министерством финансов Азербайджанской Республики в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организован депозитный аукцион для размещения средств казначейского счета в национальной валюте на депозиты в местных банках. Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве финансов Азербайджана.
Минфин Азербайджана провел депозитный аукцион
Министерством финансов Азербайджанской Республики в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организован депозитный аукцион для размещения средств казначейского счета в национальной валюте на депозиты в местных банках.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве финансов Азербайджана.
Было отмечено, что по результатам аукциона остаток средств казначейского счета в размере 73 миллионов манатов был размещен на депозиты в четырех коммерческих банках страны сроком на 28 дней по средневзвешенной процентной ставке 7,24%.
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