Минфин Азербайджана провел депозитный аукцион

Министерством финансов Азербайджанской Республики в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организован депозитный аукцион для размещения средств казначейского счета в национальной валюте на депозиты в местных банках.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

Было отмечено, что по результатам аукциона остаток средств казначейского счета в размере 73 миллионов манатов был размещен на депозиты в четырех коммерческих банках страны сроком на 28 дней по средневзвешенной процентной ставке 7,24%.