Жители Тайваня готовятся к супертайфуну "Бави".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, синоптики указывают, что "Бави" может стать самым мощным тайфуном на Тайване с 1987 года.

Свыше 400 авиарейсов и более 100 паромов отменены. Ранее власти Тайваня объявили о закрытии школ и государственных офисов в городах Тайбэй, Новый Тайбэй, Цзилун, Таоюань, Синьчу, Тайчжун, а также в уездах на севере, северо-востоке и востоке острова.