https://news.day.az/world/1847132.html Жители Тайваня готовятся к супертайфуну "Бави" - ВИДЕО Жители Тайваня готовятся к супертайфуну "Бави". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, синоптики указывают, что "Бави" может стать самым мощным тайфуном на Тайване с 1987 года. Свыше 400 авиарейсов и более 100 паромов отменены.
Жители Тайваня готовятся к супертайфуну "Бави" - ВИДЕО
Жители Тайваня готовятся к супертайфуну "Бави".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, синоптики указывают, что "Бави" может стать самым мощным тайфуном на Тайване с 1987 года.
Свыше 400 авиарейсов и более 100 паромов отменены. Ранее власти Тайваня объявили о закрытии школ и государственных офисов в городах Тайбэй, Новый Тайбэй, Цзилун, Таоюань, Синьчу, Тайчжун, а также в уездах на севере, северо-востоке и востоке острова.
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