Новые удары США по Ирану

Автор: Ибрагим Алиев

Продержавшись около трех недель, перемирие между США и Ираном закончилось новой серией ракетных атак. Удары охватили территорию Исламской Республики и американские военные объекты в нескольких странах Персидского залива. Одновременно через Ормузский пролив практически прекратилось движение танкеров, восстановленное после июньских договоренностей.

Совпав с похоронами погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, нынешняя эскалация усилила и без того высокий уровень напряженности. Иранские города снова подверглись бомбардировкам, в Бахрейне, Кувейте, Катаре и Иордании сработали системы воздушной тревоги, а посредники начали срочные консультации в попытке сохранить соглашение от 17 июня.

Поводом для американской операции стали атаки на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив 7 июля. Среди поврежденных оказался катарский газовоз Al Rekayyat, в машинном отделении которого после попадания снаряда возник пожар. Вашингтон возложил ответственность на иранскую сторону. Тегеран свою причастность официально не признал, хотя ранее требовал от судов использовать маршруты, установленные Корпусом стражей исламской революции.

Проведя две последовательные серии ударов, американские военные атаковали десятки объектов в южных и восточных районах Ирана. Центральное командование США сообщило о поражении около 90 целей, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, ракетные установки, склады ракет и беспилотников. В число атакованных районов вошли Бендер-Аббас, Чабахар, Конарак и Ираншехр. Были повреждены аэропорт, диспетчерская вышка и железнодорожный мост, использовавшийся для торговли с Россией и Китаем.

Согласно информации иранских властей, за два дня погибли 14 человек, еще 78 получили ранения. Большинство погибших служили в вооруженных силах. Тегеран также сообщил о попадании американского снаряда в район АЭС "Бушер". Американские представители отрицают причастность к последним взрывам возле станции и в Конараке, поэтому происхождение этих ударов остается неустановленным.

Ответив ракетами и беспилотниками, Иран атаковал объекты, связанные с силами США в Кувейте, Катаре, Бахрейне и Иордании. Целями были названы системы Patriot, центр раннего предупреждения, армейский топливный объект и авиабаза Азрак. Большую часть ракет и дронов перехватили. Кувейт сообщил об одном человеке, раненном осколками. Подтверждений серьезного ущерба американской военной инфраструктуре пока нет.

Объявив перемирие завершенным, Дональд Трамп назвал удары возмездием за нападения на суда. Президент США пригрозил значительно более тяжелыми последствиями при повторении подобных атак. Вместе с тем он отверг возможность продолжительной кампании и допустил сохранение контактов с иранской стороной. Американские чиновники позднее подтвердили, что технические консультации продолжаются.

Столь противоречивые сигналы указывают на попытку Вашингтона совместить военную операцию с переговорным давлением. Белый дом хочет показать готовность наносить болезненные удары, сохранив возможность быстро вернуться к обсуждению окончательного соглашения. За этой тактикой стоят несколько конкретных задач.

Начав бомбардировки после атак на танкеры, американская администрация прежде всего защищает принцип свободного судоходства. До начала войны через Ормузский пролив проходило около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа. Способность останавливать этот поток дает Тегерану мощный рычаг воздействия на энергетические рынки, западные правительства и крупнейших азиатских импортеров.

Подписанный 17 июня меморандум должен был восстановить движение судов и определить будущий порядок управления проливом при участии Ирана и Омана. Однако формулировки документа стороны истолковали по-разному. Вашингтон считает Ормуз международным водным путем с беспрепятственным проходом. Тегеран увидел в соглашении признание своего права устанавливать маршруты и контролировать движение.

Получив возможность регулировать судоходство, иранские власти смогут взимать плату за морскую безопасность, навязывать перевозчикам собственные условия и использовать пролив во время будущих кризисов. По оценкам экспертов, подобный механизм способен приносить Исламской Республике до 40 миллиардов долларов ежегодно. Соединенные Штаты опасаются, что закрепление такого порядка усилит региональные позиции Тегерана и создаст прецедент фактического контроля одной страны над важнейшей международной транспортной артерией.

Используя удары по военной инфраструктуре, Белый дом также пытается повысить цену дальнейшего сопротивления. Расчет строится на том, что потеря ракетных установок, складов, систем наблюдения и объектов ПВО заставит иранское руководство принять более выгодные для Вашингтона условия. Эта стратегия особенно важна для Трампа на фоне приближающихся промежуточных выборов, роста цен на топливо и недовольства американских избирателей затянувшимся конфликтом.

Отвечая на давление, главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил, что пролив будет открыт только в соответствии с договоренностями Тегерана. Корпус стражей исламской революции пригрозил сокрушительной реакцией при новом вмешательстве. В парламенте Ирана также заговорили о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, изменении ядерной доктрины и перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива. Официальных решений по этим предложениям власти пока не приняли.

Как отмечают военные эксперты, обеспечить постоянную безопасность Ормуза одними авиаударами крайне сложно. Иран располагает мобильными ракетными комплексами, дронами и морскими минами. Даже единичное попадание в коммерческое судно способно остановить перевозки, поскольку судовладельцы и страховые компании отказываются принимать такие риски.

Отражая опасения перевозчиков, движение через пролив резко сократилось. В четверг там были зафиксированы лишь два танкера, тогда как до войны ежедневно проходили от 125 до 140 судов. Некоторые корабли отключают транспондеры, однако общая картина свидетельствует о почти полной остановке маршрута.

Предупреждая о последствиях, Международное энергетическое агентство сообщило об угрозе новому нефтяному кризису. После частичного открытия Ормуза мировая добыча в июне выросла на 4,1 миллиона баррелей в сутки, сохранив отставание от довоенного уровня на 9,4 миллиона. Продолжение обмена ударами способно сорвать восстановление поставок и снова ускорить рост цен.

Сохраняя переговорный канал, США и Иран пока оставляют возможность для возвращения к соглашению. Однако расширение географии атак повышает риск большой войны. Гибель американских военных, серьезное повреждение АЭС "Бушер" или полная блокада Ормуза могут разрушить дипломатический процесс. Вашингтон повышает ставки, рассчитывая заставить Тегеран уступить в вопросе пролива, от которого теперь зависит дальнейшее развитие всего конфликта.