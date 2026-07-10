Сахиба Гафарова представила опыт Азербайджана в сфере цифрового управления

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в диалоге высокого уровня Межпарламентского союза (IPU) на тему "Диалог парламентариев по цифровому управлению".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса Азербайджана.

Подключившаяся к мероприятию в онлайн-формате спикер Сахиба Гафарова в своем выступлении отметила, что тема цифрового управления приобретает все большее значение для международного сообщества. По ее словам, цифровая трансформация уже не является просто технологическим процессом - она стала ключевым элементом современного управления, устойчивого развития и эффективного оказания госуслуг.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что цифровое управление превратилось в один из главных столпов современных парламентских институтов. Используя цифровые технологии, парламенты могут повысить прозрачность, увеличить эффективность законодательной деятельности, усилить общественное участие и содействовать инклюзивному диалогу между всеми заинтересованными сторонами. Она добавила, что цифровая трансформация также открывает новые возможности для развития межпарламентского сотрудничества, расширения обмена знаниями и передовым опытом за пределами национальных границ.

В то же время Сахиба Гафарова заявила, что цифровое управление должно основываться на принципах инклюзивности, доступности, подотчетности, кибербезопасности и защиты прав человека, включая право на неприкосновенность частной жизни. По ее словам, преодоление цифрового разрыва является нашей общей ответственностью с точки зрения обеспечения того, чтобы все парламенты и граждане в равной степени извлекали выгоду из процесса цифровой трансформации. Цифровые технологии должны выступать в качестве важного инструмента поддержки демократического управления, укреплять общественное доверие к государственным институтам, служить развитию открытого, прозрачного и чуткого к потребностям граждан парламентского диалога. Совместные усилия по укреплению международного сотрудничества и наращиванию потенциала станут главной гарантией того, что цифровое управление внесет вклад в устойчивое развитие, укрепление демократической устойчивости и формирование эффективных парламентских институтов. Подчеркнув в связи с этим важную роль парламентов, Сахиба Гафарова отметила, что ответственность законодательных органов заключается не только в принятии законов, идущих в ногу с технологическими изменениями, но и в обеспечении того, чтобы цифровая трансформация осуществлялась на основе принципов прозрачности, подотчетности и верховенства закона.

Доведя до внимания участников мероприятия, что Азербайджан придает большое значение развитию цифрового управления, председатель Милли Меджлиса сообщила, что в рамках этого подхода указом Президента Азербайджана в целях координации государственной политики в сферах цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций был создан Совет по цифровому развитию. Она отметила, что Совет возглавляет Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Участники мероприятия были проинформированы о том, что Милли Меджлис Азербайджана ведет активную деятельность в направлении укрепления правовой базы для цифровых инноваций и одновременного обеспечения правовой определенности. Значительная часть законодательной деятельности азербайджанского парламента посвящена развитию цифрового управления и электронного правительства. В целях поддержки цифровой трансформации Азербайджана принимаются новые законы, а существующее законодательство регулярно совершенствуется в соответствии с технологическим прогрессом и новыми требованиями в сфере управления.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что в рамках проводимых в настоящее время законодательных реформ в национальное законодательство внедряются такие понятия, как цифровые технологии, инновационные продукты и трансфер технологий. По ее словам, определяется правовой статус искусственного интеллекта, а также предусматриваются долгосрочные налоговые льготы для компаний, работающих в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Эти реформы еще раз показывают, что цифровая трансформация требует формирования последовательной и ориентированной на будущее правовой базы, способной гибко реагировать на стремительно развивающиеся технологии.

В выступлении было указано, что законодательные реформы - это лишь часть процесса. Парламенты должны эффективно использовать цифровые решения и в своей непосредственной деятельности. С учетом этого Милли Меджлис уделяет особое внимание цифровой трансформации своей институциональной деятельности. Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что недавно был принят закон, создающий правовую основу для проведения общественных обсуждений и парламентских слушаний в электронном формате, что еще больше расширяет возможности участия граждан в процессе принятия решений.

Предоставив информацию о внедрении цифровых технологий в работу парламента, Сахиба Гафарова отметила, что сегодня они стали неотъемлемой частью парламентской деятельности. Электронный документооборот, система электронного голосования и система отслеживания законодательного процесса способствуют повышению прозрачности, оперативности и общей эффективности институциональной деятельности. В Милли Меджлисе искусственный интеллект используется для автоматической транскрипции выступлений на заседаниях комитетов и пленарных заседаниях, что повышает эффективность работы и обеспечивает точность парламентских стенограмм. Кроме того, посредством мобильного приложения, разработанного соответствующим подразделением Милли Меджлиса, депутаты и сотрудники парламента могут получать безопасный доступ к законопроектам, официальной переписке и обращениям граждан, а также оперативно узнавать о заседаниях комитетов, общественных слушаниях и другой деятельности парламента.

В заключение Сахиба Гафарова отметила, что цифровая трансформация сама по себе является не целью, а средством достижения более качественного управления. Она укрепляет демократические институты, повышает качество законодательства, делает деятельность парламентов более прозрачной, эффективной и чуткой к нуждам граждан. Сотрудничество, обмен передовым опытом и техническая поддержка между парламентами-членами Межпарламентского союза имеют важное значение для продвижения наших общих целей.