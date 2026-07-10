В Баку историю будут писать не ручки, а ракетки

По случаю Дня национальной прессы Азербайджана, который отмечается 22 июля, в рамках объявленного ACES Europe (Federation of European Capitals and Cities of Sport) - "Баку-2026 - Спортивная столица мира" министерство молодежи и спорта Азербайджана, Федерация настольного тенниса Азербайджана и журнал Sportsman проводят международный турнир по настольному теннису Baku Media Open.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении организаторов.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Şüaв Баку". Наряду с азербайджанскими журналистами, в турнире ожидается участие представителей ведущих СМИ из Европы и других стран мира. Участники будут состязаться в индивидуальном зачете по настольному теннису, демонстрируя не только спортивное мастерство, но и укрепляя профессиональную солидарность, дружеские связи и международное сотрудничество.

Международный турнир станет площадкой, которая объединит представителей СМИ не только на спортивной арене, но и в атмосфере общения, взаимопонимания и партнерства. Его главные цели - популяризация здорового образа жизни среди журналистов, развитие международных контактов и продвижение ценностей спорта.

Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами, медалями и специальными призами.

Журналистам и представителям СМИ, желающим принять участие в турнире, необходимо до 15 июля 2026 года направить на электронный адрес [email protected] следующую информацию:

имя и фамилию;

название представляемого СМИ;

должность;

контактный телефон.

После отправки заявки необходимо также уведомить организаторов через WhatsApp по номеру ⁨+994 50 668 89 35⁩ (Агшин Фараджов).