В Италии продолжают тушить крупный лесной пожар

Пожарные продолжают бороться с крупными лесными пожарами на севере Италии.

Как отмечается в заявлении пожарных служб, общая площадь, охваченная огнем, уже достигла около 430 гектаров. Кадры с места происшествия распространились в сети.

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