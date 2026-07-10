https://news.day.az/world/1847151.html В Италии продолжают тушить крупный лесной пожар - ВИДЕО Пожарные продолжают бороться с крупными лесными пожарами на севере Италии. Как отмечается в заявлении пожарных служб, общая площадь, охваченная огнем, уже достигла около 430 гектаров. Кадры с места происшествия распространились в сети. Day.Az представляет вниманию читателей это видео:
В Италии продолжают тушить крупный лесной пожар - ВИДЕО
Пожарные продолжают бороться с крупными лесными пожарами на севере Италии.
Как отмечается в заявлении пожарных служб, общая площадь, охваченная огнем, уже достигла около 430 гектаров. Кадры с места происшествия распространились в сети.
Day.Az представляет вниманию читателей это видео:
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