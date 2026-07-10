Красота американской Аризоны

В сети распространилось видео с живописными видами американского штата Аризона.

Аризона, расположенная на юго-западе США, известна своими впечатляющими пустынными пейзажами, величественными каньонами и уникальной природой.

Day.Az представляет вниманию читателей это видео: