Катар пытается снизить напряженность между США и Ираном

Катарские посредники прибыли в Тегеран с целью содействия снижению напряженности между США и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, визит был согласован с Вашингтоном и направлен на продолжение американо-иранских переговоров. Источник также отметил, что США намеренно делают паузы в нанесении ударов по Ирану, чтобы сохранить возможность для дипломатического урегулирования.

Напомним, в последние дни между США и Ираном произошел обмен ударами. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что меморандум о взаимопонимании между двумя странами фактически утратил силу.