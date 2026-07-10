https://news.day.az/world/1847171.html Катар пытается снизить напряженность между США и Ираном - СМИ Катарские посредники прибыли в Тегеран с целью содействия снижению напряженности между США и Ираном. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, визит был согласован с Вашингтоном и направлен на продолжение американо-иранских переговоров.
Катар пытается снизить напряженность между США и Ираном - СМИ
Катарские посредники прибыли в Тегеран с целью содействия снижению напряженности между США и Ираном.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По его словам, визит был согласован с Вашингтоном и направлен на продолжение американо-иранских переговоров. Источник также отметил, что США намеренно делают паузы в нанесении ударов по Ирану, чтобы сохранить возможность для дипломатического урегулирования.
Напомним, в последние дни между США и Ираном произошел обмен ударами. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что меморандум о взаимопонимании между двумя странами фактически утратил силу.
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