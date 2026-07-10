ООН выступила против претензий Ирана на Ормузский пролив

Совет Международной морской организации ООН (IMO) призвал государства не признавать претензии Ирана на суверенитет над Ормузским проливом и не поддерживать созданную Тегераном систему контроля за движением судов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, соответствующее решение было принято Советом IMO в пятницу.

В документе подчеркивается, что страны должны отвергнуть любые односторонние попытки Ирана установить контроль над Ормузским проливом. Кроме того, созданная Тегераном структура по регулированию судоходства в этом районе была охарактеризована как односторонняя инициатива.

Вопрос рассматривался на заседании Совета IMO в Лондоне. В ходе обсуждений между странами Персидского залива, США и Ираном возникли разногласия относительно статуса и будущего Ормузского пролива.

Напряженность в регионе усилилась после ударов США по Ирану и обвинений Вашингтона в адрес Тегерана в атаках на торговые суда. Это вновь вызвало опасения за безопасность мировых поставок нефти и морских перевозок, а также подчеркнуло нестабильность действующего режима прекращения огня на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров.

Международная морская организация ООН объединяет 176 государств-членов и отвечает за безопасность международного судоходства, защиту морской среды и предотвращение ее загрязнения.