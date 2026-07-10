https://news.day.az/society/1847176.html В Геранбойском районе произошло ДТП - ФОТО В Геранбойском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух автомобилей на территории села Рагимли пострадали жители Геранбоя - Ш.Халилова (2002 г.р.), Э.Халилова (2020 г.р.) и А.Халилова (2023 г.р.). Они были доставлены в больницу.
В Геранбойском районе произошло ДТП - ФОТО
В Геранбойском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух автомобилей на территории села Рагимли пострадали жители Геранбоя - Ш.Халилова (2002 г.р.), Э.Халилова (2020 г.р.) и А.Халилова (2023 г.р.). Они были доставлены в больницу.
После оказания медицинской помощи пострадавшие были выписаны домой.
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