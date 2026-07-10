В Геранбойском районе произошло ДТП

В Геранбойском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух автомобилей на территории села Рагимли пострадали жители Геранбоя - Ш.Халилова (2002 г.р.), Э.Халилова (2020 г.р.) и А.Халилова (2023 г.р.). Они были доставлены в больницу.

После оказания медицинской помощи пострадавшие были выписаны домой.