Lamborghini представила виртуальный шоурум

Lamborghini выпустила приложение для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, позволяющее в интерактивном формате изучить новейшие модели компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает 9to5Mac.

Приложение включает два режима работы. В первом пользователи могут разместить цифровую модель автомобиля в своем окружении, например в гостиной или гараже, и рассматривать ее в натуральную величину либо изменять масштаб. Второй режим переносит пользователя в полностью виртуальное пространство, созданное Lamborghini, где автомобили также доступны для детального изучения.

В приложении представлены четыре модели компании: Lamborghini Urus SE Performante, Lamborghini Temerario, Lamborghini Revuelto и Lamborghini Urus SE.

Пользователи смогут рассмотреть конструкцию автомобилей, включая гибридную силовую установку и пространственную раму, увидеть визуализацию аэродинамических потоков, ознакомиться с трехмерными дизайнерскими эскизами и прослушать пространственное звучание двигателей, которое меняется в зависимости от положения пользователя относительно автомобиля.

В Lamborghini заявили, что приложение позволяет детально изучить как внешний дизайн машин, так и элементы салона, включая отделку сидений и кокпита.