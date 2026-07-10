Суд над Кочаряном в Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Антикоррупционном суде Армении продолжается повторное рассмотрение "дела 1 марта". Роберт Кочарян, разумеется, снова оказался единственным человеком на ряду со своим адвокатом в зале, который не понимает, за что его судят.

Обвинение касается действий армянского руководства во время подавления протестов после президентских выборов 2008 года. Следствие считает, что Кочарян превысил должностные полномочия и привлек вооруженные силы к внутриполитическому противостоянию. В результате столкновений погибли десять человек.

Сам экс-президент нашел происходящему более "простое объяснение", "супер неоспоримый аргумент", в котором начал обвинять во всем Никола Пашиняна, который недавно заявил, что Кочарян должен сесть в тюрьму.

"Если раньше поручения давались путем СМС-сообщений, то сейчас публично говорится, что я должен сидеть. Все это - четкий политический заказ", - заявил Кочарян.

Кочарян уверяет, что в 2008 году лишь выполнял свои обязанности и пытался удержать высокопоставленных военных от участия в политике.

"Если мне докладывают, что вооруженная группа проводит обсуждения, то разве я не должен был встретиться с военными?" - возмутился он.

Кочаряну задают вопросы о привлечении армии к подавлению протестов, а он объясняет, зачем позвал военных на беседу. Если следовать этой версии, армейские подразделения сами нашли дорогу в Ереван, силовики действовали самостоятельно, а глава государства лишь проводил полезные совещания.

"Что должен был сделать президент страны? Пусть объяснит мне кто-нибудь", - потребовал Кочарян.

Для начала президенту следовало бы напомнить, что именно он руководил страной.

Особенно нелепо звучит его заявление о том, что содержание обвинения ему до сих пор непонятно. Несколькими минутами позже Кочарян подробно объясняет, почему встречался с военными и зачем вмешивался в происходящее. Удивительная способность - обвинение он не понял, а оправдание уже подготовил.

"Вас не оскорбляет, когда Пашинян говорит, что я должен сидеть?" - обратился Кочарян к судье.

Видимо, бывший президент принял зал суда за клуб оскорбленных. Суд рассматривает его действия в 2008 году, а Кочарян предлагает обсудить, кого и чем задел Пашинян. Еще немного, и он начнет опрашивать прокурора, секретаря и охрану, достаточно ли сильно они возмущены. На прошлом суде, он вообще попытался построить свой кейс с помощью ИИ.

Отдельного внимания заслуживает вопрос Кочаряна о том, что должен был делать президент. Человек, десять лет руководивший Арменией, спустя восемнадцать лет просит выдать ему должностную инструкцию. Спросить об этом следовало перед вступлением в должность. В зале суда проводить обучение уже поздновато.

Вся его линия защиты умещается в трех фразах - обвинение непонятно, действия были обязательными, процесс является политическим заказом. Любое собственное решение Кочарян называет исполнением полномочий. Любую попытку оценить последствия он объявляет преследованием.

За одно выступление Кочарян успел побыть президентом, который лучше всех знал, как обеспечить порядок, и подсудимым, который совершенно ничего не понимает. Первая роль понадобилась ему в 2008 году. Вторая оказалась удобнее в суде.