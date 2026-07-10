Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда международных организаций

10 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителей ряда международных организаций. 

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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