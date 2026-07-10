https://news.day.az/officialchronicle/1847195.html Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда международных организаций - ФОТО 10 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителей ряда международных организаций. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда международных организаций - ФОТО
10 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителей ряда международных организаций.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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