Посол Азербайджана принял участие во встрече главы МИД Мексики с дипкорпусом

Посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев принял участие во встрече министра иностранных дел Мексики Роберто Веласко Альвареса с представителями дипломатического корпуса.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В ходе встречи глава мексиканского внешнеполитического ведомства представил основные итоги первых 100 дней своей работы на посту министра иностранных дел.

В рамках мероприятия Сеймур Фаталиев также провел краткую беседу с Роберто Веласко Альваресом. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой.