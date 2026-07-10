https://news.day.az/politics/1847198.html Посол Азербайджана принял участие во встрече главы МИД Мексики с дипкорпусом - ФОТО Посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев принял участие во встрече министра иностранных дел Мексики Роберто Веласко Альвареса с представителями дипломатического корпуса. Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.
Посол Азербайджана принял участие во встрече главы МИД Мексики с дипкорпусом - ФОТО
Посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев принял участие во встрече министра иностранных дел Мексики Роберто Веласко Альвареса с представителями дипломатического корпуса.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.
В ходе встречи глава мексиканского внешнеполитического ведомства представил основные итоги первых 100 дней своей работы на посту министра иностранных дел.
В рамках мероприятия Сеймур Фаталиев также провел краткую беседу с Роберто Веласко Альваресом. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой.
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