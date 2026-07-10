В Польше напали на сотрудников полиции

В Варшаве в результате вооруженного нападения на сотрудников Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) пострадали трое полицейских, один из них получил тяжелые ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По ее данным, 29-летний мужчина возле здания Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью напал с мачете и кастетом на полицейского, который направлялся на работу. В результате сотрудник правоохранительных органов получил травму головы, а нападавший скрылся.

Позже подозреваемого обнаружили возле станции метро "Кабаты". Во время задержания он оказал сопротивление и ранил еще двоих полицейских.

Нападавший задержан. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и мотивы произошедшего.