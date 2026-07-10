Китай впервые успешно посадил многоразовую ракету

Китай впервые успешно осуществил посадку первой ступени многоразовой ракеты, сообщает Day.Az.

Испытания ракеты "Чанчжэн-10B" прошли в акватории Южно-Китайского моря. После завершения полета первая ступень вернулась и была успешно захвачена специальной сетью, установленной на морской платформе.

Такой способ возврата отличается от технологии, применяемой американской компанией SpaceX, где первая ступень совершает вертикальную посадку на наземную площадку или морскую баржу.