В Ташкенте соберутся представители бизнеса Азербайджана и Узбекистана

17 июля в Ташкенте состоится IV Межрегиональный форум Узбекистана и Азербайджана, посвященный развитию торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества.

Как передает Day.Az, форум объединит представителей государственных органов, деловых кругов и инвесторов двух стран.

В мероприятии примут участие азербайджанские компании, работающие в сферах агробизнеса, строительства, машиностроения, информационных технологий, логистики, здравоохранения, энергетики, промышленного производства и консалтинга.

В ходе форума участники обсудят перспективы реализации совместных проектов, расширения деловых связей, а также дальнейшего углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.