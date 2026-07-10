В первый день Габалинского международного музыкального фестиваля состоится грандиозный балетный гала-концерт

В первый день XV Габалинского международного музыкального фестиваля - вечером 29 июля - под открытым небом состоится балетный гала-концерт.

Как сообщает Day.Az, этот незабываемый вечер с участием знаменитых звезд балета Азербайджана и других стран представит зрителям красоту и изящество классического балетного искусства.

В этот вечер город Габала, в соответствии с миссией фестиваля, превратится в важную площадку межкультурного диалога. Фестиваль также объединит ярчайших представителей разных стран и культур.

На сцену выйдут заслуженный артист Азербайджана, ведущий солист Мариинского театра Тимур Аскеров и ведущая солистка этого театра Рената Шакирова, солисты Баварского государственного балета Фредерик Стуквиш и Жанна Губанова, премьер балетной труппы Большого театра России Артем Овчаренко и первая солистка Анна Тихомирова, солисты Венского государственного балета Алессандро Фрола и Мэдисон Янг, а также солисты Национального балета Нидерландов Джессика Сюань и Всеволод Маевский.

В ходе гала-концерта, который продлится около полутора часов, будут представлены произведения всемирно известных композиторов. Зрители увидят фрагменты из любимых балетов, в том числе "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Жизель" Адольфа Адана и других произведений.

Гала-концерт в исполнении всемирно известных артистов балета подарит зрителям незабываемый праздник искусства.

Отметим, что фестиваль пройдет по инициативе и при организации Фонда Гейдара Алиева, при поддержке Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании "Gilan". XV Габалинский международный музыкальный фестиваль, который пройдет с 29 июля по 3 августа, станет не только праздником музыки, но и событием, объединяющим народы, преодолевающим границы и запоминающимся своими незабываемыми выступлениями.

Помимо Азербайджана, на музыкальный праздник приглашены мастера искусства из Германии, Австрии, Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Узбекистана, России и Вьетнама.