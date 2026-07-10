ЧМ-2026: Бельгия сравняла счет в матче с Испанией

Сборная Бельгии отыгралась в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Испании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 41-й минуте встречи отличился нападающий бельгийской команды Шарль Де Кетеларе, сравнявший счет - 1:1.

Ранее, на 30-й минуте, Испанию вперед вывел полузащитник Фабиан Руис.

Матч проходит на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (США). Победитель противостояния выйдет в полуфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Франции.

23:31

Сборная Испании открыла счет в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Бельгии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 30-й минуте встречи отличился полузащитник испанской команды Фабиан Руис, поразивший ворота соперника и сделавший счет 1:0.

Матч проходит на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (США). Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал, где встретится со сборной Франции.

Напомним, на стадии 1/8 финала Испания минимально обыграла Португалию (1:0), а Бельгия разгромила США со счетом 4:1.

23:01

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовал очередной четвертьфинальный матч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в эти минуты сборная Испании встречается с командой Бельгии в борьбе за путевку в полуфинал турнира.

Испанцы вышли в четвертьфинал, минимально обыграв Португалию (1:0), а бельгийцы на предыдущей стадии уверенно разгромили сборную США со счетом 4:1.

Победитель сегодняшнего противостояния в полуфинале встретится со сборной Франции, которая ранее обыграла Марокко со счетом 2:0.

Напомним, финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля.

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