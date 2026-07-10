В Азербайджане объяснили, как работают механизмы усыновления

Главная цель в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, - обеспечить им возможность расти в семейной среде. Для этого в Азербайджане применяются механизмы приемной семьи и усыновления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, обе формы направлены на обеспечение безопасности и полноценного развития ребенка, однако с юридической точки зрения между ними существуют существенные различия.

При усыновлении ребенок становится полноправным членом новой семьи, тогда как при передаче в приемную семью его юридический статус не меняется.

Главным приоритетом в обоих случаях остается защита интересов ребенка и создание для него атмосферы любви, заботы и стабильности.

Подробнее о различиях между приемной семьей и усыновлением, а также о порядке оформления - в видеоматериале.