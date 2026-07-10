Укрепление безопасности - важнейший элемент стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с главой правления одной из ведущих оборонных компаний Турции - Baykar Сельчуком Байрактаром. В ходе встречи Закир Гасанов отметил, что отношения между двумя братскими странами в военной сфере успешно развиваются, как и во всех остальных областях. Глава оборонного ведомства подчеркнул значительную роль компании Baykar в оборонной промышленности Турции и указал на важность дальнейшего наращивания совместного производственного потенциала за счет внедрения передовых технологических инноваций.

В свою очередь, Сельчук Байрактар выразил признательность за оказанное гостеприимство и особо отметил, что регулярные взаимные визиты оказывают положительное влияние на укрепление азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества. Стороны подробно рассмотрели вопросы взаимодействия в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотных систем и в других технологических сферах.

Безусловно, данный визит Сельчука Байрактара в Баку стал важным индикатором углубления военно-технического союза между Азербайджаном и Турцией. За его заявлениями о реализуемых в Азербайджане проектах стоит реальное наполнение: совместные разработки, трансфер технологий, подготовка кадров и формирование единого военно-технологического пространства.

Действительно, на протяжении последних лет взаимодействие Баку и Анкары в оборонной сфере демонстрирует устойчивую динамику роста. Турецкая компания Baykar, ставшая одним из символов современной военной трансформации, играет в этом процессе ключевую роль. Ее беспилотные системы уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях, включая Вторую Карабахскую войну.

Однако сегодня речь идет уже не просто о закупках. Азербайджан делает ставку на формирование собственной оборонной экосистемы, в которой технологии не импортируются, а адаптируются, интегрируются и развиваются внутри страны. Это качественно иной уровень взаимодействия, предполагающий долгосрочную стратегию.

Особое значение имеет расширение сотрудничества в таких областях, как радиоэлектронная борьба (РЭБ), системы управления, искусственный интеллект и цифровые платформы. Эти направления формируют основу современной армии, способной действовать в условиях высокотехнологичного конфликта.

Одним из ключевых элементов этой трансформации является активное внедрение беспилотных летательных аппаратов. Современные конфликты наглядно показали, что именно БПЛА становятся определяющим фактором на поле боя. При этом развитие БПЛА выходит на новый уровень. Речь идет уже не о отдельных системах, а о комплексной интеграции беспилотников в единую сеть управления войсками. Это включает обмен данными в режиме реального времени, взаимодействие с авиацией и наземными силами, использование элементов искусственного интеллекта. Таким образом, формируется сетецентрическая модель войны, в которой скорость принятия решений и точность ударов становятся решающими факторами. Но это еще не все.

На этом фоне особое значение приобретает ввод в эксплуатацию истребителей JF-17 Thunder. Масштаб сделки и ее содержание свидетельствуют о стратегическом подходе Азербайджана к модернизации своих ВВС. JF-17 Block III - это уже не просто доступный истребитель, а современная платформа, оснащенная передовыми системами радар с активной фазированной антенной решеткой, современная авионика, возможность применения дальнобойных ракет.

Главное же - его интеграция в общую систему обороны. Совместимость с турецкими технологиями открывает возможности для создания единого боевого пространства, где авиация, беспилотники и средства РЭБ действуют как единый механизм.

Поставка JF-17 - это также отражение более широкой геополитической конфигурации. Союз Азербайджана, Турции и Пакистана имеет глубокие исторические корни и сегодня приобретает новое измерение. Анкара и Исламабад на протяжении десятилетий последовательно поддерживали Баку, в том числе в период оккупации части азербайджанских территорий.

Эта поддержка выражалась не только в политических заявлениях, но и в конкретных шагах, включая развитие военно-технического сотрудничества, обучение специалистов, обмен опытом. Сегодня это взаимодействие выходит на уровень практической интеграции. Совместные проекты, единые стандарты и технологическая совместимость создают основу для формирования общего военно-технологического пространства.

Беспорно, в условиях сложной геополитической обстановки Южного Кавказа укрепление обороноспособности становится не просто приоритетом, а необходимостью. Сохраняются риски дестабилизации, а внешние факторы продолжают оказывать влияние на регион. Именно поэтому стратегия Президента Ильхама Алиева направлена на системное укрепление армии и развитие военно-промышленного комплекса. Важным элементом этой стратегии является диверсификация партнерств и опора на союзников, доказавших свою надежность.

Инвестиции в оборону - это вложения в безопасность, суверенитет и устойчивость нашего государства. Развитие сотрудничества с Турцией и Пакистаном позволяет Азербайджану не только усиливать свои позиции, но и формировать новые стандарты взаимодействия в сфере безопасности.