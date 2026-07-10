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Медведь пробрался на базу ВС США - ВИДЕО

Медведь пробрался на территорию базы ВС США на Аляске. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный телеканал KTUU. Утром медведь зашел в торговый центр и съел персик в продуктовом магазине.