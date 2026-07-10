https://news.day.az/world/1847180.html Медведь пробрался на базу ВС США - ВИДЕО Медведь пробрался на территорию базы ВС США на Аляске. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный телеканал KTUU. Утром медведь зашел в торговый центр и съел персик в продуктовом магазине.
Медведь пробрался на базу ВС США - ВИДЕО
Медведь пробрался на территорию базы ВС США на Аляске.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный телеканал KTUU.
Утром медведь зашел в торговый центр и съел персик в продуктовом магазине.
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