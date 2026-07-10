Медведь пробрался на базу ВС США

Медведь пробрался на территорию базы ВС США на Аляске.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный телеканал KTUU.

Утром медведь зашел в торговый центр и съел персик в продуктовом магазине.