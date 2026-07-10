Азербайджан экстрадировал двух граждан Узбекистана

Сотрудничество между Генеральными прокуратурами Азербайджана и Узбекистана в сфере борьбы с преступностью успешно продолжается.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана об экстрадиции граждан этой страны - Рахматулло Мирзаалимова (1981 года рождения) и Азаматжона Тохтасинова (1976 года рождения) для привлечения их к уголовной ответственности.

По данным узбекской стороны, они обвиняются в присвоении имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения, а также в умышленном использовании поддельных документов, повлекшем тяжкие последствия.

Оба фигуранта были объявлены в международный розыск, обнаружены и задержаны на территории Азербайджана в апреле 2026 года. В отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 года принято решение об их экстрадиции. В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции обвиняемые были переданы компетентным органам Республики Узбекистан.