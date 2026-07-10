https://news.day.az/sport/1847169.html "Карван-Евлах" назначил нового главного тренера Футбольный клуб "Карван-Евлах" назначил нового главного тренера. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, команду возглавил Рамиз Мамедов. Стороны достигли соглашения о сотрудничестве. Отметим, что 57-летний специалист в прошлом сезоне работал главным тренером "Мингячевира".
"Карван-Евлах" назначил нового главного тренера
Футбольный клуб "Карван-Евлах" назначил нового главного тренера.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, команду возглавил Рамиз Мамедов.
Стороны достигли соглашения о сотрудничестве.
Отметим, что 57-летний специалист в прошлом сезоне работал главным тренером "Мингячевира".
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