"Карван-Евлах" назначил нового главного тренера

Футбольный клуб "Карван-Евлах" назначил нового главного тренера.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, команду возглавил Рамиз Мамедов.

Стороны достигли соглашения о сотрудничестве.

Отметим, что 57-летний специалист в прошлом сезоне работал главным тренером "Мингячевира".