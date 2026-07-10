В Азербайджане объявлен фотоконкурс "Каменная летопись Карабаха"

Научно-методический и квалификационный центр культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана объявляет о проведении фотоконкурса "Каменная летопись Карабаха".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы MEMİM.

Конкурс, организованный при поддержке Общественного объединения "Фотоклуб Гилавар", приурочен к "Году градостроительства и архитектуры" в Азербайджане и посвящен историческим, культурным и религиозным памятникам, расположенным на освобожденных территориях.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители.

Каждый участник может представить на конкурс максимум 3 фотоработы. Фотографии должны быть в цветном или черно-белом цифровом формате (формат JPEG, 300 dpi), размер длинной стороны изображения должен составлять 3000 пикселей, а размер файла не должен превышать 3 МБ.

Отличившихся участников ждут сертификаты, а победителей конкурса - дипломы и денежные призы.

Желающие принять участие в конкурсе должны зарегистрироваться и отправить свои фотоработы до 30 сентября 2026 года по ссылке https://forms.gle/CN4MPs4pV3Jhy95g8. Получить дополнительную информацию можно, перейдя по ссылке: https://memim.az/xeberler/qarabagin-das-yaddasi-fotomusabiqesi-elan-olunur-1783679620

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az