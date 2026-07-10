Концерт Шаина Новрасли стал кульминацией международного фестиваля в Ичеришехер

Одним из самых ярких событий Shahin Novrasli Festival стало выступление основателя фестиваля, заслуженного артиста Азербайджана, известного джазового пианиста и композитора Шаина Новрасли. Концерт вызвал большой интерес у публики, фестивальная площадка в Ичеришехер и прилегающее открытое пространство были полностью заполнены зрителями.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Вместе с Шаином Новрасли на сцену вышли известные музыканты Айзек Джамба (ударные, Бразилия), Эльшад Абдурагимов (нагара), Зия Гусейнзаде (бас-гитара) и заслуженный артист Раин Султанов (саксофон). Их совместное исполнение превратило концерт в яркое музыкальное путешествие, где восточные мотивы органично переплетались с современным джазом, а виртуозные соло сменялись тонкими ансамблевыми импровизациями.

Выступление стало настоящим торжеством импровизации - искусства, в котором музыка рождается здесь и сейчас. Шаин Новрасли вновь продемонстрировал свой уникальный стиль, объединив безупречную академическую школу, богатые традиции азербайджанского мугама и свободу современного джаза. Каждая композиция звучала по-новому, превращаясь в живой диалог между музыкантами и зрителями.

Особое впечатление произвели импровизационные фрагменты, в которых артист с поразительной легкостью переходил от проникновенной лирики к стремительным виртуозным пассажам. Эмоциональная глубина исполнения, тонкое чувство формы и смелость творческого поиска создавали неповторимую атмосферу, удерживавшую внимание публики до последних аккордов.

Финал концерта сопровождался продолжительными овациями, став одним из самых запоминающихся событий нынешнего фестиваля.

Shahin Novrasli Festival 2026 проходит в Ичеришехер со 2 по 12 июля. В течение десяти дней жители и гости Баку знакомятся с насыщенной программой, объединяющей различные музыкальные направления и исполнителей из десяти стран мира. Помимо концертов, программа фестиваля включает ярмарку, ежедневные DJ-сеты, выступления молодых талантов, литературный конкурс и традиционный джем-сейшн, превращая исторический центр столицы в пространство творчества, импровизации и культурного диалога.