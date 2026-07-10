В Азербайджане выросло число договоров аренды с выкупом

В Азербайджане в январе - июне 2026 года в рамках механизма аренды жилья с обязательством выкупа было оформлено 475 договоров аренды.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

Было отмечено, что по состоянию на 1 июля 2026 года благодаря этому механизму свои жилищные условия улучшили 9545 семей:

"Более 60 процентов граждан, ставших владельцами жилья, составляют молодежь и молодые семьи. В целом к настоящему времени в рамках механизма аренды жилья с обязательством выкупа Фонд предоставил гражданам квартиры по 17 адресам (8 адресов в городе Баку, 6 - в Абшеронском районе, 3 - в городе Сумгайыт)".

"Предлагаемые квартиры расположены в комплексах, имеющих просторную придомовую территорию для отдыха граждан и находящихся вблизи основных объектов инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения). Все квартиры отремонтированы с использованием новых и современных строительных материалов, оснащены системой отопления, счетчиками воды, газа и электроэнергии, а права собственности на эти квартиры прошли государственную регистрацию", - говорится в информации.