В Азербайджане выросло число договоров аренды с выкупом
В Азербайджане в январе - июне 2026 года в рамках механизма аренды жилья с обязательством выкупа было оформлено 475 договоров аренды.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.
Было отмечено, что по состоянию на 1 июля 2026 года благодаря этому механизму свои жилищные условия улучшили 9545 семей:
"Более 60 процентов граждан, ставших владельцами жилья, составляют молодежь и молодые семьи. В целом к настоящему времени в рамках механизма аренды жилья с обязательством выкупа Фонд предоставил гражданам квартиры по 17 адресам (8 адресов в городе Баку, 6 - в Абшеронском районе, 3 - в городе Сумгайыт)".
"Предлагаемые квартиры расположены в комплексах, имеющих просторную придомовую территорию для отдыха граждан и находящихся вблизи основных объектов инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения). Все квартиры отремонтированы с использованием новых и современных строительных материалов, оснащены системой отопления, счетчиками воды, газа и электроэнергии, а права собственности на эти квартиры прошли государственную регистрацию", - говорится в информации.
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