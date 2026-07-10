Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета

10 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Экономического совета.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Было отмечено, что на заседании подробно обсуждались два основных вопроса - проект "Государственной программы по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", включая перспективы развития туризма и основные приоритетные мероприятия, и проект программы "Развитие горнодобывающей и металлургической промышленности: текущее состояние и перспективы до 2030 года", а также другие текущие экономические вопросы.

По первому вопросу повестки дня был заслушан подробный доклад председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева, а по второму - министра экономики Микаила Джаббарова. По представленным темам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание участники.

"По итогам заседания были приняты решения о представлении Президенту Азербайджанской Республики проектов обеих обсужденных государственных программ, а профильным ведомствам даны соответствующие поручения", - отмечается в сообщении.