Иран попросил США продолжить переговоры

Иран обратился к США с просьбой продолжить переговоры.

Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

По его словам, Вашингтон согласился продолжить диалог, однако дал Тегерану понять, что режим прекращения огня больше не действует.

"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить переговоры. Мы согласились на это. Однако США недвусмысленно дали им понять, что режим прекращения огня уже завершен", - написал Трамп.