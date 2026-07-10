Азербайджанский борец вышел в финал Евро

В Скопье (Северная Македония) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представитель сборной Азербайджана по вольной борьбе Гаджи Керимов (70 кг) успешно преодолел полуфинальный барьер.

В поединке за выход в финал азербайджанский борец со счетом 7:0 победил россиянина Рамазана Абдулкадырова, не оставив сопернику шансов.

Благодаря этой победе Гаджи Керимов вышел в финал чемпионата Европы U-20, где поборется за золотую медаль.