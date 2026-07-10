За что родителей могут оштрафовать на 3 000 манатов?

За неисполнение родительских обязанностей в Азербайджане предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

Как сообщает Day.Az, законодательство Азербайджана предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушения прав детей со стороны родителей и других законных представителей. Наказание может последовать за ненадлежащее воспитание ребенка, применение физического или психологического насилия, вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество, организацию ранних браков, а также уклонение от выплаты алиментов.

Согласно статье 189.1 Кодекса об административных проступках, умышленное неисполнение родителями обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей считается административным правонарушением. В этом случае родителю выносится предупреждение либо назначается штраф в размере от 40 до 60 манатов.

Если из-за безответственного отношения родителей ребенок остается без присмотра, занимается бродяжничеством, употребляет алкоголь или наркотические средства либо совершает административное правонарушение или преступление, ответственность ужесточается. В соответствии со статьями 189.2 и 189.4 Кодекса об административных проступках штраф составляет от 60 до 100 манатов.

Закон также запрещает любые формы физического и психологического насилия в отношении детей. Даже если такие действия совершаются под предлогом воспитания, они считаются правонарушением. Согласно статье 525-1 Кодекса об административных проступках, за применение физических наказаний или психологического давления предусмотрен штраф в размере 200 манатов.

Родителям и другим законным представителям запрещается принуждать несовершеннолетних к попрошайничеству или вовлекать их в такую деятельность. За подобные действия предусмотрен штраф в размере от 200 до 500 манатов либо административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, административная ответственность наступает за склонение детей к употреблению алкогольных напитков. Согласно статье 307 Кодекса об административных проступках, нарушителям грозит штраф от 50 до 100 манатов.

Организация брака несовершеннолетнего является уголовным преступлением. Согласно статье 176-2 Уголовного кодекса Азербайджана, виновным грозит штраф в размере от 2 000 до 3 000 манатов или лишение свободы на срок до двух лет.

Одной из основных обязанностей родителей остается своевременная выплата алиментов. Если назначенные судом алименты без уважительных причин не выплачиваются более двух месяцев, согласно статье 528.1 Кодекса об административных проступках нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 1 000 манатов либо административный арест сроком до одного месяца.

Таким образом, азербайджанское законодательство направлено на всестороннюю защиту прав и интересов детей, а за неисполнение родительских обязанностей предусматривает как административную, так и уголовную ответственность.