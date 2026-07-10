Азербайджанская спортсменка стала трехкратной чемпионкой Европы

В Скопье (Северная Македония) продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представительница сборной Азербайджана по женской борьбе Рузанна Мамедова (62 кг) завоевала золотую медаль турнира и стала трехкратной чемпионкой Европы (2024, 2025, 2026).

В финальной схватке азербайджанская спортсменка со счетом 6:0 уверенно победила представительницу Турции Озденур Озмез и стала чемпионкой Европы U-20.

Ранее еще одна азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) стала серебряным призером молодежного чемпионата Европы.