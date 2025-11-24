Роберт Кочарян опозорился в суде, сославшись на ChatGPT

Автор: Ибрагим Алиев

Роберт Кочарян, похоже, совсем слетел с катушек. Выступая в суде в Армении по делу "1 марта 2008 года", он заявил, что обратился за юридическими советами к искусственному интеллекту, а тот ответил, что дело против него является "антиконституционным".

"Я обратился к искусственному интеллекту, чтобы узнать, возможно ли иметь статус обвиняемого без уголовной статьи, или есть ли на этой планете страна, где такое возможно? После долгой работы, после обработки всей этой огромной базы данных он мне ответил, что это абсурдно и невозможно. ИИ сказал мне, что в мире нет таких прецедентов, и за последние 100 лет ничего подобного не случалось. Если руководствоваться здравым смыслом, то нам не следует приходить на эти судебные заседания. Я прихожу на эти заседания, скорее, демонстрируя свою добрую волю", - сказал экс-президент.

Суд в Армении сам разберется, что делать, но, похоже, адвокаты Седраковича его уже не тянут. Плюс просто вдумайтесь в сказанное. Любой адекватный человек при таком раскладе просто сменил бы их. Но не Кочарян. Не потому что у него нет на это средств, а потому что действительно виновен. Ну и, насколько ни был бы адвокат хорош, вытащить такое дело никому не под силу. Разве только если существует какой-то армянский Харви Спектр.

От безысходности и учитывая новости о том, что ИИ в США начал выигрывать дела без адвокатского присутствия, Кочарян придумывает "гениальный" план обратиться к услугам ChatGPT. Возможно, и самую дорогу подписку купил. Однако, вот в чем нюанс. Во-первых, хоть и продукт OpenAI сдал тесты на отлично, с недавнего времени ИИ запретили давать юридические советы. Как отметили в компании, "лучше обращаться к специалистам". Во-вторых, любой среднеопытный пользователь ИИ понимает, что слепо верить полученной информации - дело гиблое.

Например, ChatGPT часто выдает информацию, как строго "достоверную", "изученную на просторах интернета". Однако, стоит в ответ написать, что "это же не так" или "перепроверь", ИИ начинает оправдываться, говоря "да, вы правы! Я был невнимателен. Хотите...".

Не зря на просторах Интернета гуляют такие мемы, господин Кочарян, ой не зря!

Кроме того, ИИ не мог дать точных причин, почему дело против него, как он утверждает "антиконституционно". С тех пор как был введен запрет, выдаются только советы(!) с указанием того, что лучше спросить у настоящего юриста. Так что экс-президент Армении - последний человек, который должен говорить о здравом смысле.

Но это еще не все. Кочарян успел повозмущаться еще и тому, что прокуратура нашла около 800 непонятных ему свидетелей, а назначение частых судебных заседаний вредно для государства, потому что он из своего дворца на проспекте Исакова едет до суда около часа, и все это за счет государства, с сопровождением госохраны и т.д., поэтому не нужно назначать заседания чаще.

Понятно недовольство Кочаряна появлением непонятных ему свидетелей, ведь он привык, что должны быть только понятные ему свидетели, которые появляются только по его желанию, и так же исчезают. Непонятно, почему он все еще живет на госсредства, за счет армянских налогоплательщиков, если он является одним из тех, кто обогатился за счет народа и использует данный факт для защиты. Мол, "деньги жалко". Ну так не живи на эти деньги.

Армянскому суду, кстати, это должно быть еще одной идеей - пора бы и эту лавочку прикрыть.