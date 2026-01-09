В европейской стране зафиксировано резкое снижение числа просителей убежища

В Швеции продолжается снижение числа лиц, обращающихся за убежищем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в 2025 году количество заявлений сократилось примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом и составило 6 735 человек. Это значительно ниже как показателей прошлых лет, так и среднего уровня за период 2016-2022 годов, когда ежегодно подавалось более 20 000 заявлений.

Власти отмечают, что миграция, связанная с предоставлением убежища, находится на самом низком уровне за последние 40 лет и продолжает сокращаться. Одновременно существенно выросло число возвращений на родину - как добровольных, так и принудительных. В 2025 году страну покинули 8312 человек, что на 60% больше, чем в момент прихода нынешнего правительства к власти в 2022 году.

Из общего числа выданных в 2025 году видов на жительство - 79 684 - на убежище пришлось лишь 6%, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 31%. Также увеличилось количество депортаций лиц, осужденных за преступления.

Украинские граждане, получившие временную защиту в рамках общеевропейского механизма для массового притока беженцев, в данную статистику не включаются.