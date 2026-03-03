Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины формирует новую энергетическую архитектуру Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на заседании Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике в Баку.

"Для Азербайджана развитие сотрудничества с Украиной и странами Центральной Европы открывает новые перспективы расширения экспорта природного газа на европейский рынок. Развитие дополнительных транспортных маршрутов и использование региональной инфраструктуры позволяет диверсифицировать рынки сбыта, повысить эффективность использования Южного газового коридора и создать новые коммерческие возможности для азербайджанских энергетических компаний", - сказал он.

А.Некрасов отметил, что дальнейшее развитие Южного газового коридора, расширение пропускной способности газопроводов TANAP и TAP, а также ввод в эксплуатацию новых месторождений в Каспийском регионе создают предпосылки для значительного увеличения поставок природного газа в Европу.

"В этой системе Азербайджан выступает надежным поставщиком ресурсов, Европейский союз, т.е. ключевым рынком сбыта, а Украина может играть роль важного инфраструктурно-логистического хаба, обеспечивающего гибкость и стабильность энергетических потоков в регионе. Таким образом, развитие сотрудничества между Европейским союзом, Азербайджаном и Украиной в сфере природного газа имеет потенциал стать одним из ключевых элементов формирования новой, более устойчивой и диверсифицированной энергетической архитектуры Европы", - заявил замминистра.