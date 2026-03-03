TAP может расширить мощность для азербайджанского газа при спросе Европы

Сроки увеличения пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) выше 20 миллиардов кубометров в год в основном определяются рыночной конъюнктурой.

Как передает Day.Az, Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скиепатти накануне заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Он отметил, что Консультативный совет Южного газового коридора является ключевой платформой, объединяющей представителей со всего мира, международные организации, финансовые институты и представителей энергетической отрасли, предоставляя возможность обсудить стратегическую значимость коридора как критической инфраструктуры, обеспечивающей энергетическую безопасность Европы и диверсификацию поставок.

"В 2025 году TAP достигла нескольких важных этапов: от транспортировки 50 миллиардов кубометров природного газа в Европу до завершения пяти лет эксплуатации и успешного выполнения первого этапа расширения точно в срок и в рамках бюджета без прерывания потока газа. Такая эффективность была бы невозможна без тесной координации с национальными регулирующими органами, правительствами стран-участниц, институтами Европейского союза, смежными операторскими компаниями и партнерами в секторе Upstream, что демонстрирует важность сотрудничества в рамках более широкой газовой сети. В этом контексте Консультативный совет ЮГК предоставляет важную возможность для прямого взаимодействия с этими партнерами и обмена мнениями о будущем этого стратегического энергетического коридора", - подчеркнул управляющий директор.

Л. Скиепатти отметил, что с начала года TAP предоставляет дополнительно 1,2 миллиарда кубометров в год долгосрочной мощности, забронированной в ходе рыночного теста 2021 года.

"Эта дополнительная долгосрочная мощность стала доступной благодаря успешному завершению работ на компрессорной станции TAP в Греции, что позволило реализовать первый этап расширения пропускной способности. Проект, начатый в январе 2024 года, был выполнен точно в срок и безопасно, что демонстрирует оперативную устойчивость TAP, высокий уровень планирования и безупречность реализации. При наличии интереса со стороны рынка TAP имеет потенциал для дальнейшего увеличения пропускной способности с возможностью превышения 20 миллиардов кубометров в год", - пояснил он.

По словам Скиепатти, любое дальнейшее расширение может быть инициировано через открытый, прозрачный и недискриминационный процесс рыночного теста, проводимого как минимум раз в два года. Масштаб и сроки дополнительного расширения будут зависеть от объема накопленных обязывающих заявок на мощность, полученных в ходе теста, и их экономической целесообразности. "Таким образом, график достижения уровня пропускной способности выше 20 миллиардов кубометров в год в первую очередь определяется рыночной конъюнктурой", - подчеркнул управляющий директор.

Управляющий директор напомнил, что рыночный тест 2025 года, запущенный в июле, в настоящее время продолжается.

"TAP предлагает рынку мощности для краткосрочных продуктов через платформу бронирования PRISMA в соответствии с Календарем аукционов ENTSOG", - добавил он.

Что касается объемов поставок, Л. Скиепатти отметил, что с начала эксплуатации трубопровод транспортировал в Европу более 55,7 миллиарда кубометров газа. "Из этого объема 46,4 млрд кубометров было поставлено в Италию, 5,3 млрд кубометров - в Грецию, 3,7 млрд кубометров - в Болгарию. С начала 2026 года мы уже поставили в Европу более 1,5 млрд кубометров" (по состоянию на 21 февраля 2026 года), - подчеркнул управляющий директор.

Что касается политики по сокращению выбросов, управляющий директор подчеркнул, что TAP полностью осознаёт свою роль в поддержке энергетического перехода Европы наряду с вкладом в обеспечение энергетической безопасности.

"Параллельно с операционной деятельностью TAP следует пути декарбонизации собственных операций. В рамках Долгосрочной стратегии энергетического перехода TAP до 2050 года компания реализовала План управления углеродными выбросами на период 2022-2025 годов. План включал более 50 инициатив, направленных на сокращение углеродного следа TAP на 5%, метановых выбросов на 8% по сравнению с прогнозными показателями и утечек на 54% по сравнению с исходными данными программы обнаружения и ремонта утечек (LDAR) за тот же период.

TAP успешно продвигается к достижению намеченных краткосрочных целей. В 2025 году компания достигла общего сокращения выбросов парниковых газов более чем на 25% и метановых выбросов более чем на 50% по сравнению с прогнозом, а также снизила утечки более чем на 85% по сравнению с исходными данными. Наши усилия по декарбонизации сосредоточены на сокращении прямых выбросов CO₂ за счёт мероприятий по энергоэффективности, исследований по электрификации, возможного использования водорода и биометана, а также реализации Плана по сокращению выбросов метана, с целью достижения Gold Standard OGMP 2.0 в этом году", - заключил Лука Скиепатти.