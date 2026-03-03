https://news.day.az/officialchronicle/1819730.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в качестве надежного транзитера энергоресурсов Азербайджан играет важную роль в качестве надежного транзитера энергоресурсов
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
"Мы обеспечиваем важный транзит нефти для Казахстана и Туркменистана, и год за годом объем нефти, транспортируемой через нашу систему, растет. Мы способны и обладаем инфраструктурой для приема большего количества нефти с восточного побережья Каспия", - подчеркнул глава государства.
