Эта европейская страна запретила США использовать свои военные базы против Ирана

Испания не разрешила США использовать свои военные базы для операций против Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна не разрешит США использовать свои военные базы для операций против Ирана.

Министр осудил удары по Ирану.

"Испанские базы не используются в этой операции. Они никогда не будут использоваться для каких-либо действий, не предусмотренных соглашением с США или не соответствующих Уставу Организации Объединённых Наций", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.