В Иране США провели самую смертоносную операцию

В Иране США провели самую смертоносную военную операцию в истории.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на брифинге.

По словам главы Пентагона, два дня назад по прямому приказу президента США Дональда Трампа было начато проведение операции под названием Epic Fury ("Эпическая ярость").

Хегсет охарактеризовал ее как "самую смертоносную, самую сложную и самую точную воздушную операцию в истории".

По его утверждению, Иран занимался созданием мощных ракет и беспилотников с целью формирования "обычного щита для реализации амбиций ядерного шантажа".

"Позвольте повторить: обычного щита для ядерного шантажа. Мы не начинали эту войну. Но при президенте Трампе мы ее завершаем", - подчеркнул министр обороны США.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.