Золотая лавина в Ташкенте: азербайджанское дзюдо покорило Большой шлем

Азербайджанское дзюдо прошло по ташкентскому татами как лавина, тяжело и неотвратимо сметая все на своем пути, оставляя соперникам лишь попытки устоять.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на турнире серии "Большого шлема" в столице Узбекистана сборная Азербайджана добилась исторического результата, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали и заняв первое место в мужском медальном зачете, опередив даже японцев.

Стартовый аккорд прозвучал особенно громко. В категории до 60 кг финал оказался полностью азербайджанским: Ахмед Юсифов и Балабей Агаев сошлись в решающей схватке, и золото досталось Юсифову. Такой внутренний финал на уровне Большого шлема всегда является показателем силы системы, а не случайного успеха.

Далее последовали победы, которые придали результату особый вес. Омар Раджабли выиграл турнир в категории до 81 кг, продемонстрировав зрелую и хладнокровную борьбу. В весе до 90 кг Мурад Фатиев добился, пожалуй, самой статусной победы турнира для Азербайджана, одолев в финале двукратного олимпийского чемпиона Лашу Бекаури. Это был не просто выигранный поединок, а подтверждение готовности конкурировать и побеждать самых титулованных соперников.

В супертяжелой категории свыше 100 кг ярко проявил себя молодой Кянан Насибов, который стал чемпионом турнира. Джамал Гамзатханов добавил в этой же весовой категории бронзу, оформив двойной успех сборной. Еще одну бронзовую награду в весе до 100 кг завоевал олимпийский чемпион Зелим Коцоев. В сумме семь медалей и лидерство в мужском зачете стали результатом грамотной системной работы.

Однако без ложки дегтя не обошлось. Хидаят Гейдаров не был допущен к соревнованиям в категории до 73 кг из-за того, что не сумел уложиться в лимит веса на официальном взвешивании. Федерация дзюдо Азербайджана применила к спортсмену дисциплинарные меры. На фоне его громких побед 2024 года это выглядит особенно тревожно. В прошлом сезоне он выиграл лишь один турнир, тогда как на других крупных стартах выступил неудачно. Если проблемы с дисциплиной и весогонкой продолжатся, повторить успехи 2024 года, когда он стал олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира, будет крайне сложно, поскольку мировой уровень не прощает подобных срывов.

И все же Ташкент оставил после себя главный посыл: азербайджанское дзюдо сегодня не зависит от одного имени. Даже когда олимпийские чемпионы переживают непростые периоды, на мировом татами выходят новые бойцы и берут золото. Это признак зрелой школы и продуманной стратегии. В Ташкенте Азербайджан не просто выиграл медали, он продемонстрировал глубину, характер и уверенность в будущем.

Особенно показателен в этом плане Кянан Насибов. Молодой супертяж стал первым воспитанником азербайджанского дзюдо, завоевавшим золото "Большого шлема" в категории свыше 100 кг. Причем сделал он это в финале против хозяина татами Алишера Юсупова, выдержав давление трибун и статус соперника. Ранее Насибов стал чемпионом Европы среди молодежи и выиграл этап Гран-при, а теперь уверенно заявил о себе и на уровне мирового супертяжелого дивизиона.

Именно такие истории формируют устойчивость системы. Когда за спинами титулованных лидеров поднимается поколение, которое не боится громких имен и больших арен, это означает, что школа работает правильно и на перспективу. Ташкент показал: у азербайджанского дзюдо есть не только славное, пусть и недавнее, прошлое и громкие чемпионы, но и новое поколение, способное удерживать страну в числе мировых лидеров на годы вперед.