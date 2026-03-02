Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Казахстана

2 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на МИД.

В ходе беседы были обсуждены военная эскалация в регионе и рост напряженности.

Министры выразили глубокую обеспокоенность военной эскалацией и подчеркнули, что дальнейшее обострение ситуации представляет серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности.

Стороны отметили целесообразность укрепления сотрудничества между консульскими отделами дипломатических миссий двух стран в регионе и организации координированной работы по оказанию поддержки гражданам.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.