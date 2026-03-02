Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Казахстана
2 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на МИД.
В ходе беседы были обсуждены военная эскалация в регионе и рост напряженности.
Министры выразили глубокую обеспокоенность военной эскалацией и подчеркнули, что дальнейшее обострение ситуации представляет серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности.
Стороны отметили целесообразность укрепления сотрудничества между консульскими отделами дипломатических миссий двух стран в регионе и организации координированной работы по оказанию поддержки гражданам.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
