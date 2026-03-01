Количество операций по картам MasterCard в Азербайджане выросло

По состоянию на конец января 2026 года через карты MasterCard, выпущенные резидентными финансовыми институтами Азербайджана (включая карты статистических единиц), было осуществлено 72,329 млн операций на общую сумму 3,961 млрд манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, по сравнению с январем прошлого года количество транзакций увеличилось на 3,465 млн, или на 5%. При этом общий объем операций сократился на 246 млн манатов, что составляет 5,8%.

В то же время с использованием карт MasterCard, эмитированных нерезидентными финансовыми институтами, в Азербайджане было проведено 543,3 тыс. операций на сумму 54,7 млн манатов.

Под операциями с резидентными картами подразумеваются все транзакции, совершенные с применением карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими на территории страны. Операции с нерезидентными картами - это платежи, осуществленные в Азербайджане с использованием карт, выпущенных зарубежными финансовыми структурами.