Ирак объявил о закрытии своего воздушного пространства

Как передает Day.Az, об этом сообщает Al-Akhbar. 

Ранее мы сообщали, что Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство. 

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. 