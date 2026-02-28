https://news.day.az/world/1818905.html

Ирак объявил о закрытии своего воздушного пространства

Ирак также объявил о закрытии своего воздушного пространства. Как передает Day.Az, об этом сообщает Al-Akhbar. Ранее мы сообщали, что Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство. Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства.