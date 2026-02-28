Президент Албании примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме

Президент Албании Байрам Бегай совершит визит в Азербайджан для участия в XIII Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 12-14 марта.

Как сообщил Trend дипломатический источник, глава албанского государства примет участие в обсуждениях, посвященных актуальным вопросам международной повестки, передает Day.Az.

Отметим, что XIII Глобальный Бакинский форум пройдет под темой "Преодолевая разногласия в мире переходного периода". Форум организован Международным центром Низами Гянджеви и является одной из ведущих международных платформ для обсуждения глобальных политических, экономических и гуманитарных вопросов.

С 2013 года Форум собирает действующих и бывших глав государств и правительств, представителей международных организаций и экспертного сообщества, внося вклад в укрепление международного диалога и сотрудничества.