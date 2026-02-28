Трамп хочет отменить санкции против Москвы

Соединенные Штаты хотят отмены санкций в отношении России при урегулировании конфликта в Украине.

Как передает Day.Az, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы ТАСС в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.

"Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций", - сказал американский лидер, комментируя просьбу уточнить, стремится ли он к отмене рестрикций против Москвы и расширению торгово-экономических связей России и США.

При этом Трамп заверил, что добивается скорейшего преодоления конфликта в Украине. "И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро", - отметил он, имея в виду украинский кризис.

"Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом [России Владимиром] Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны", - сказал глава вашингтонской администрации, не поясняя, имеется ли в виду какой-то новый контакт на высшем уровне.