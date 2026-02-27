Стало известно, когда Землю накроет «кровавая Луна»

3 марта произойдет первое в этом году полное лунное затмение. Почти на час Луна полностью погрузится в тень Земли и приобретет характерный красновато-медный оттенок. О природе явления и условиях наблюдения рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения, передает Day.Az.

Полное лунное затмение происходит, когда Земля оказывается строго между Солнцем и Луной и отбрасывает на спутник свою тень. В отличие от солнечных затмений, лунные бывают двух типов - частные и полные. В первом случае тень закрывает лишь часть диска, во втором - Луна полностью оказывается в земной тени и меняет цвет.

Затмение проходит несколько этапов: сначала спутник входит в полутень и слегка тускнеет, затем начинается частная фаза, когда тень постепенно "съедает" диск. В полной фазе Луна целиком погружается во мрак и окрашивается в красноватые тона. Максимальная фаза длится до тех пор, пока спутник полностью находится в тени, после чего процесс идет в обратном порядке.

По словам ученого, полные лунные затмения случаются примерно раз в два-три года, однако мартовское событие примечательно продолжительностью. Полная фаза продлится 58 минут - с 14:04 до 15:03 по московскому времени. Общая длительность явления составит около пяти с половиной часов.

Красный оттенок объясняется тем, как солнечный свет проходит через атмосферу Земли. Прямые лучи в момент полной фазы до Луны не доходят, однако часть света преломляется в атмосфере и достигает поверхности спутника. "Атмосфера рассеивает короткие синие волны и пропускает длинные красные, поэтому на Луну попадает алая часть спектра, словно собранная со всех закатов и рассветов Земли", - пояснил Бурмистров.

Оттенок может варьироваться от ярко-медного до темно-бурого. На это влияет состояние атмосферы, наличие пыли и аэрозолей, высота Луны над горизонтом и погодные условия.

В отличие от солнечного, лунное затмение полностью безопасно для глаз. Специальная защита не требуется: явление хорошо видно невооруженным глазом, а для детального наблюдения можно использовать бинокль или любительский телескоп.