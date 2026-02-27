После рекордных вспышек Солнце ушло в депрессию

Солнце продолжает оставаться в состоянии депрессии, несмотря на появление двух активных групп пятен на его видимой стороне.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В лаборатории отметили, что даже появление двух активных групп не вывело Солнце из состояния низкой активности. Одна из них - активный центр 4366, который три недели назад установил рекорд по числу сильных вспышек, - полностью исчерпал свою энергию и находится на стадии распада. По прогнозам специалистов, оставшееся пятно может исчезнуть в течение 5-10 суток.

Также на Солнце появился новый активный центр 4379 - 4380. После выхода с обратной стороны звезды он вызвал почти 20 вспышек, но всего за пару суток полностью исчерпал свою энергию.

На данный момент геомагнитная активность обусловлена слабо возмущенным солнечным ветром. Геомагнитный индекс Kp немного повышен и временами достигает "желтого" уровня.

В лаборатории добавили, что конец февраля - начало марта 2026 года, вероятно, не будет значимым периодом в истории солнечной физики. Тем не менее, специалисты подчеркнули, что минимальная активность Солнца сохраняется, и до полного затишья еще далеко.

Согласно прогнозу на пятницу, вспышечная активность останется низкой, а геомагнитная обстановка спокойной.

В конце февраля на Солнце впервые за четыре года полностью исчезли все пятна. Ученые ожидают, что такие периоды низкой активности будут продолжаться, поскольку звезда сейчас переживает спад после пика солнечного цикла, достигнутого в 2024 году.